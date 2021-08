Zudem soll mit der Neufassung der Verordnung die Vergütung der Apotheken für Nachtragungen von COVID-19-Impfungen im gelben Impfausweis geregelt werden. Dass hier bei Vorlage einer entsprechenden Dokumentation, zum Beispiel einer Ersatzbescheinigung, in der Offizin Nachtragungen vorgenommen werden können, sieht das Infektionsschutzgesetz in § 22 Absatz 2 eigentlich schon eine Weile vor – nun soll also auch das Finanzielle geregelt werden. 2 Euro brutto könnten Apotheken künftig für nachträgliche Erstellung einer Corona-Impfdokumentation abrechnen, wenn das Ganze denn so beschlossen wird. Das entspräche dem, was auch Ärzte für diese Leistung abrechnen können. Auch das soll mit Änderung der Impfverordnung festgezurrt werden. Es handelt sich dabei aber um eine freiwillige Leistung.

Die Verbände, unter anderem die ABDA, haben bis zum morgigen Mittwoch Zeit, Stellung zu nehmen.