BMG: Vergütungsregel für Apotheken wird geprüft

Die ABDA hatte kurz nach Inkrafttreten der Neuregelungen bereits in einem Rundschreiben an ihre Mitgliedsorganisationen erklärt, dass die neue Vergütungsregelung „diskussions- und voraussichtlich korrekturbedürftig“ sei. Sie werde daher gegenüber dem Ministerium „in geeigneter Weise eine Änderung“ anregen.

Am 1. September hatte die DAZ auch im Bundesgesundheitsministerium (BMG) nachgefragt, was es mit der unerwarteten Änderung auf sich hat. Am heutigen 6. September antwortete ein Sprecher – allerdings nicht unbedingt mit unmissverständlich klaren Worten. Vielmehr verweist er darauf, dass in Kürze die Allgemeinverfügung zur Sicherstellung der flächendeckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 angepasst und um die Leistungserbringer nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 der Coronavirus-Impfverordnung erweitert werde (also: ÖGD, Impfzentren/teams und Krankenhäuser). Der Bestellprozess werde dabei im Wesentlichen mit dem für die Arztpraxen geltenden Modell übereinstimmen. Sodann schreibt der Sprecher: „Anpassungs- und Änderungsbedarf im Hinblick auf die in § 9 CoronaImpfV geregelte Apothekenvergütung wird derzeit parallel zu der zu überarbeitenden Allgemeinverfügung geprüft“. Eine verbindliche Aussage, dass eine Änderung der Vergütungsregel kommen wird, ist das sicher noch nicht. Aber zumindest räumt das BMG ein, dass hier offenbar Prüfungsbedarf besteht. Nun heißt es also abwarten, was in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.