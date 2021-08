Tacrolimus-Augentropfen sind effektiv in Phase-II-Studie

In einer Pressemitteilung gibt Marinomed Biotech die Ergebnisse einer placebokontrollierten Phase-II-Studie bekannt, bei der Tacrolimus-Augentropfen zur Behandlung von allergischen Augenentzündungen erprobt wurden. Die Probanden erhielten acht Tage entweder Tacrosalv-Augentropfen (50μg/ml) in zwei verschiedenen Dosierungen (ein oder zwei Tropfen pro Tag) oder Placebo (3 % Propylenglykol in Kochsalzlösung). Anschließend erfolgte eine Auswasch-Phase über mindestens 13 Tage, nach der die Teilnehmer dann jeweils das Verum oder Placebo erhielten.