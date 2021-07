Wie sollen die Betriebe nun an ihr Geld kommen? Dazu verhandeln derzeit der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der Bundesverband Deutscher Apothekenrechenzentren (VDARZ) mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung. Die betroffenen Apotheken dürften die Ergebnisse mit Spannung herbeisehnen, denn sie stehen aktuell vor vielfältigen Problemen.

Viele offene Fragen

Lösungen müssen die Verhandlungspartner zum Beispiel für jene Apotheken finden, in denen die Flut die bereits belieferten Papierrezepte unbrauchbar gemacht hat. Denn digitale Daten, etwa aus dem Warenwirtschaftssystem, sind im Rahmenvertrag nicht als Abrechnungsgrundlage vorgesehen. Auch müssen Fristen hinterfragt werden, da zwar Rezepte eingereicht werden können, aber eben zu spät und nur beschädigt.

Gleichzeitig gilt es, jene Apotheken in den Blick zu nehmen, die derzeit unter widrigen Bedingungen versuchen, die Arzneimittelversorgung im Katastrophengebiet aufrechtzuerhalten. Einige von ihnen können aktuell ihre EDV nicht nutzen, zum Beispiel, weil der Strom ausgefallen ist. Die Rabattverträge einzuhalten, ist ihnen also nahezu unmöglich. Auch ob eine Zuzahlung fällig wird und wenn ja, in welcher Höhe, ist für sie nicht erkennbar. Zudem stellt sich in einigen Fällen die Frage, wie jene Menschen, denen die Flut ihr gesamtes Hab und Gut davon gespült hat, diese Zuzahlungen leisten sollen. Auch wurden und werden im Rahmen der Notfallversorgung dringend benötigte Arzneimittel auf Privatrezepte verordnet. Auch hier gilt es pragmatische Lösungen für die Erstattung zu finden.