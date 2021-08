Auch der Verordnungsanteil von Chlormadinon habe sich nur leicht von 11 Prozent im Jahr 2019 auf 10 Prozent im vergangenen Jahr verringert. Insgesamt habe sich zwar der Anteil der risikoärmeren Alternativen an den Verordnungen zwischen 2010 und 2020 von knapp 30 auf 48 Prozent erhöht – „in den letzten Jahren waren aber nur noch geringfügige Verschiebungen in Richtung der risikoärmeren Wirkstoffe zu beobachten“, so Eymers. Das sei unabhängig vom Alter zu beobachten: In der Altersgruppe bis 20 Jahre sank der Anteil risikoreicher Präparate von 52 Prozent im Jahr 2019 auf knapp 50 Prozent im Jahr 2020, bei den Frauen über 20 Jahre von 59 Prozent im Jahr 2019 auf 57 Prozent im Jahr 2020.