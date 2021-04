Wie verhütet man sicher und „geeignet“?

In den 1960er-Jahren revolutionierte die Antibabypille sexuelle Verhütung und Familienplanung – mittlerweile stehen Frauen der hormonalen Verhütung zurückhaltender gegenüber, vor allem jüngere. Die BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) ermittelte in einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2019, dass zwar noch immer 47 Prozent der Deutschen zur Verhütung auf die Pille setzen, diese kontrazeptive Methode jedoch mit 6 Prozentpunkten weniger als noch 2011 an Beliebtheit eingebüßt hat. Von den 18- bis 20-Jährigen nutzten 2019 sogar 16 Prozent weniger die Pille als noch 2011. Viele fürchten, dass jahrelange hormonale Verhütung sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann.