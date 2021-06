FDA lässt Tocilizumab bei COVID-19 zu

Ab sofort dürfen in den Vereinigten Staaten wegen COVID-19 hospitalisierte Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren mit Tocilizumab (Actemra) behandelt werden. Die FDA erteilte dem IL-6-Inhibitor am 24. Juni die Notfallzulassung. Tocilizumab reduzierte in Studien in Kombination mit systemischen Corticoiden das Sterberisiko durch COVID-19.