EMA prüft Tocilizumab bei schwerem COVID-19

Die Behandlung schwer an COVID-19 erkrankter Menschen unter Sauerstoff oder Beatmung und Corticosteroidtherapie könnte auch in der EU bald eskaliert werden: Die Europäische Arzneimittelagentur evaluiert derzeit, ob Tocilizumab das Outcome der COVID-19-Patienten verbessert. Im Oktober will die EMA ihre wissenschaftliche Bewertung zu Roactemra abgeschlossen haben.