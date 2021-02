Tocilizumab-Steroid-Kombi senkt die Sterblichkeit bei schwerem COVID-19

Wie aus der Vorab-Publikation der fast vollständigen Ergebnisse auf dem Preprint-Server medRxiv hervorgeht, reduzierte die Behandlung mit Tocilizumab die Zahl der Todesfälle innerhalb der ersten 28 Tage nach der Gabe des monoklonalen Antikörpers (primärer Endpunkt) signifikant: In dieser Gruppe starben in den vier Wochen 596 von 2.022 Patienten (29 Prozent), verglichen mit 694 von 2.094 (33 Prozent) in der Kontrollgruppe (Rate Ratio: 0,86; 0,77 bis 0,96). Basierend auf der absoluten Differenz von 4 Prozentpunkten bedeutet dies, dass für jeweils 25 mit Tocilizumab behandelte Patient:innen ein zusätzliches Leben gerettet würde.