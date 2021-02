Eine Tüte Alltagshygiene für Obdachlose

In der andauernden Corona-Pandemie möchte Apotheker ohne Grenzen (AoG) möglichst viele Obdachlose in Deutschland mit einem persönlichen Alltagshygiene- und Körperpflegepaket ausstatten. Das teilte AoG am 17. Februar der Presse mit. In der Mitteilung ruft AoG bundesweit Apotheken und Unternehmen zu Sach- und Geldspenden auf. Der gemeinnützige Verein sammle Spenden wie FFP2-Schutzmasken oder Desinfektionstücher zentral in Mainz, wo sie von ehrenamtlichen Mitgliedern sortiert, abgepackt und verschickt werden, heißt es zum genaueren Vorgehen. Die Verteilung der Tüten übernehmen dann die ehrenamtlichen Mitglieder der 15 Regionalgruppen zwischen Kiel und Freiburg, die mit lokalen Hilfseinrichtungen kooperieren. In Mainz, Berlin und Frankfurt/Main unterstützt Apotheker ohne Grenzen bereits seit Jahren Notfallambulanzen für Obdachlose bei deren pharmazeutischer Betreuung.