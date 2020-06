20 Jahre Apotheker ohne Grenzen

Es ist kein leichtes Jubiläumsjahr für die „Apotheker ohne Grenzen“ (AoG). Statt schöner Jubiläumsaktionen und Feierlichkeiten müssen die Vereinsmitglieder ihre Energie und Kraft nun in die Bekämpfung von COVID-19 stecken. „Zum Vereinsjubiläum wollten wir unsere Projekte in der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit stärken und ausbauen, doch nun leisten wir vor allem kurzfristige Nothilfe, um die Menschen im globalen Süden auch während der Corona-Pandemie mit Arzneimitteln zu versorgen“, sagte Vorstandsvorsitzender Jochen Schreeck in einer Pressemitteilung des Vereins. Er gehört zu den 37 Apothekern, die den gemeinnützigen Verein am 7. Juni 2000 in Eschborn gründeten.