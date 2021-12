Deutscher Apotheker Verlag spendet 70.000 Euro

Die unabhängige pharmazeutische und gemeinnützige Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen wurde im Jahr 2000 gegründet und engagiert sich seither weltweit in Katastrophengebieten, wo sie kranke Menschen in Not versorgt. Die Initiative Hilfe für den Nachbarn Stuttgart e.V. der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten unterstützt seit über 40 Jahren Familien und Einzelpersonen, die durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder andere prekäre Wechselfälle des Lebens in Not geraten sind. Darüber hinaus unterstützen die Verlage und Unternehmen der Mediengruppe mit Spenden:

• Trott-war e.V.: Die Straßenzeitung im Südwesten bietet sozial Benachteiligten eine Plattform für ihre Belange und Anliegen.

• Schirm e.V.: Der Verein fördert Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen am Universitätsklinikum Tübingen.

• Freunde Literaturhaus Stuttgart e.V.: Der Freundeskreis unterstützt das Literaturhaus Stuttgart bei seiner Programmarbeit finanziell und ehrenamtlich.

• DKMS e.V.: Der DKMS sammelt und registriert Stammzellenspenden mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu geben.

• just human e.V.: Der Verein unterstützt Menschen, die von politischer oder persönlicher Verfolgung, strukturellen Fluchtursachen oder wirtschaftlicher Not betroffen sind.

• Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.: Mit der Vision „Wasser für alle, alle für Wasser“ unterstützt die NGO weltweit Projekte für sauberes Trinkwasser.

• Aktion Lichtblick e.V.: Zur Unterstützung der Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr.

• Animal Rescue España: Das Team rettet in ganz Spanien misshandelte und vernachlässigte Tiere und vermittelt diese an neue Besitzer.

• Fundación El Hogar Animal Sanctuary: Der erste Gnadenhof Spaniens, der heute auf ca. 30ha Land eine Vielzahl an geretteten Tieren beheimatet.

• Fundación Jesús de Nazareth: Das Projekt des Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis e.V. versorgt benachteiligte Kinder und Jugendliche in dem Barrio Siloé in Cali.

• CaFée mit Herz: Eine Anlauf- und Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose und sozial Bedürftige im Hamburger Stadtteil St. Pauli.