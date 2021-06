Bald auch impfende Apotheker in Westfalen-Lippe

In der Influenzasaison 2021/22 werden auch viele Apotheken in Westfalen-Lippe Menschen gegen die Grippe immunisieren dürfen. Auf ein entsprechendes Modellprojekt haben sich die AOK NordWest und der Apothekerverband Westfalen-Lippe verständigt, wie die Vertragspartner am heutigen Dienstag bekannt geben. Rund 700 Offizinen liegen in den Regionen, auf die sich das Vorhaben erstreckt.