Die Zeichen stehen auf Streik! Aber nur ein bisschen und nur in vier Bundesländern. Es trauen sich Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und allen voran das Saarland. Der Saarländische Apothekerverein (SAV) hat bereits Anfang der Woche seine Protestaktion für den 19. Oktober angekündigt. Und so soll der Protest aussehen: Die Apothekervereine dieser vier Länder rufen ihre Apotheken dazu auf, am kommenden Mittwoch ab 12 Uhr zu schließen, um ein „deutliches Signal nach Berlin“ zu senden: ein Protest gegen das Lauterbachsche GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, gegen den erhöhten Kassenabschlag. Aber mal ehrlich, wie „deutlich“ kann so ein Signal sein, das viel zu spät, zu flau, zu zögerlich rüberkommt? Mein liebes Tagebuch, da hört man zwar vereinzelt Äußerungen von Kammer- und Verbandsseite, es gehe hier letztlich um unsere Existenz, aber wie glaubwürdig kommt das alles draußen in der Öffentlichkeit an: So ein bisschen Streik, in nur vier Bundesländern, und für durchsetzungsstarke politische Wirkungen dazu noch viel zu spät – meinen das die Apothekers im Land wirklich ernst? Geht es denen tatsächlich um die Existenz, wie sie immer tönen? Und so fragt man sich schon, warum haben sich nur die Apothekerverbände dieser vier eher kleineren Bundesländer dazu aufgerafft, eine Protestaktion zu organisieren? Warum ist kein richtig großer Verband dabei? Warum hat die ABDA nicht die Chance für einen bundesweiten Streik genutzt? Dabei ist doch die Bereitschaft unter den Apothekerinnen und Apothekern schon seit einigen Wochen sichtlich gut, mal wirklich deutliche Zeichen zu setzen und nicht nur in vier Bundesländern ein paar Plakate aufzuhängen und Handzettel zu verteilen – mit großzügiger Unterstützung der ABDA. Mein liebes Tagebuch, die Aktivitäten der vier Bundesländer in allen Ehren! Die Frage ist aber doch, ob solche Protestchen mit der notwendigen Wucht bei Karl Lauterbach und seinem Ministerium ankommen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie ihn sogar noch in seiner Meinung bestärken: Die Apotheken trauen sich doch gar nicht zu protestieren, sie wissen um die guten Maskengeschäfte und ihre schönen Dienstleistungshonorare. Also, mein liebes Tagebuch, einen Daumen hoch für die Apothekerverbände im Saarland, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein, die sich trauen, zum Streik aufzurufen. Und ja, ein dickes Danke an alle Apotheken in diesen Ländern, die dem Aufruf folgen und ein Zeichen setzen. Aber es bleibt die Frage: Warum haben wir nicht den Mumm und das Selbstbewusstsein und schließen unsere Apotheken für einen Tag zu – im ganzen Land!



Wir brauchen dringend eine Erhöhung unseres Apothekenhonorars. Aber die Politik will davon nichts wissen. Stattdessen kommen ständig neue Ideen um die Ecke, wie man uns Honorar wegnehmen könnte. Erst vor Kurzem hat die FDP-Bundestagsfraktion das Bundesgesundheitsministerium (BMG) gebeten zu prüfen, was eine Deckelung der 3-Prozent-Marge für Rx-Arzneimittel auf 45 Euro bringen würde. Wahnsinn! Wie absurd und abwegig solche Kürzungen wären und was mit so einer Deckelung zusammenhängt, rechnet DAZ-Wirtschaftsredakteur Dr. Thomas Müller-Bohn vor. Denn zum einen sind wir Apothekers auch Kaufleute und haben beim Erwerb unserer Waren, den Arzneimitteln, besondere Risiken und Kosten zu tragen, die mit der 3-Prozent-Marge aufgefangen werden müssen. Eine Deckelung würde vor allem die hochpreisigen Arzneimittel über 1500 Euro vollkommen unrentabel machen. Und letztlich würde mit einer Deckelung eine Belastung von etwa 270 Millionen Euro pro Jahr auf uns zukommen, also eine weitaus höhere Belastung als bei der geplanten Erhöhung des Apothekenabschlags. Mindestens ebenso irritierend ist eine weitere Frage der FDP-Fraktion an das BMG: „Um welchen Betrag müsste der Apothekenabschlag zusätzlich erhöht werden, um die Streichung der Importförderklausel daraus vollständig zu refinanzieren.“ Auch darauf weiß der Beitrag von Müller-Bohn klare Antworten. Also, unsere Standesvertretung sollte diese Prüf-Vorgänge peinlichst genau verfolgen. Mein liebes Tagebuch, es gibt für diese Fragen nur einen Weg – nämlich den in die Tonne.