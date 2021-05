Was passiert bei Tumorkachexie?

DAZ.online: Was sind Ursachen einer Tumorkachexie – haben die Patienten schlicht keinen Hunger oder Appetit?

Professor Martin Smollich: In der Tat leiden viele tumorkachektische Patienten an Appetitlosigkeit, allerdings ist diese tatsächlich nicht Ursache von Gewichtsverlust und Kachexie. Vielmehr ist es andersrum, und die Appetitlosigkeit entwickelt sich als Folge der Tumorkachexie. Was also passiert bei einer Tumorkachexie überhaupt? Der wachsende Tumor führt zu einen „Switch“ im Fettstoffwechsel. Die Tumorzellen produzieren und schütten proinflammatorische Mediatoren – Interleukin 1, Interleukin 6, TNFα – aus, die unabhängig von der Tumorlokalisation an drei Stellen im Körper wirken: Gehirn, Skelettmuskulatur und Leber. Im Gehirn bewirken die Entzündungsmediatoren einen Appetitverlust, eine Anorexie. Daneben führen sie in der peripheren Muskulatur zum Proteinabbau und in der Leber zu einer vermehrten Insulinresistenz. Die klinischen Folgen sind Appetit- und Gewichtsverlust, Müdigkeit und auch psychische Effekte.