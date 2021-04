Betriebe müssen zwei Coronatests pro Woche anbieten

Das Bundeskabinett hat sich gestern erneut mit einer Vorlage zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) befasst. Die Verpflichtung der Betriebe, ihren Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht ausschließlich zu Hause arbeiten, Coronatests anzubieten, soll ausgeweitet werden. Wurde in der erst am 20. April in Kraft getretenen Verordnung noch differenziert zwischen Beschäftigten, die mindestens einen Test pro Woche angeboten bekommen sollen und solchen, die mindestens zwei Tests erhalten, gibt es jetzt keine Unterschiede mehr: Gleich, ob Bürojob, Einzelhandel oder personennahe Dienstleistung: Die Arbeitgeber:innen müssen ihren Angestellten mindestens zwei Coronatests pro Woche anbieten. Das können professionell oder selbst anzuwendende Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests sein.