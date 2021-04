Wenn morgens Kinderschuhe vor der Apothekentür liegen …

Apothekerin Schropp fand am Morgen des Gründonnerstags Kinderschuhe und Plakate mit Parolen gegen Atemschutzmasken am Eingang vor der Apotheke, der zugleich auch Zugang zum Rathaus von Markt Rettenbach ist. Diese Aktion wollte die Apothekerin nicht dulden und suchte Hilfe beim Bürgermeister und bei der Polizei. Was sie dabei erlebte und wie eine erneute Aktion eine Woche später sogar mit einer Querdenker- und Aktivisten-Demo unmittelbar vor der Apotheke zu eskalieren drohte, schildert sie eindrücklich in unserem Podcast.