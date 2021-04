Gesunde Kindesentwicklung bei Reifung der Eizellen außerhalb des Körpers

Die sehr aufwändige Methode wird der Pressemeldung zufolge in Deutschland ausschließlich in der Heidelberger Universitätsklinik angeboten. Zwischen zehn und 40 Frauen würden hier jährlich so behandelt. Aktuell arbeitet das Team um Prof. Strowitzki bereits an einer Langzeitstudie, die die Entwicklung der so geborenen Kinder bis zum achten Lebensjahr untersucht.