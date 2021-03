Gesetzentwurf sieht künftig mindestens zwei Geschäftsleiter für Factoringinstitute vor

Die Bundespolitik reagiert offenbar erneut auf die AvP-Insolvenz. Erst in der vorigen Woche hatten die Koalitionsfraktionen in ihrem Entwurf für das Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz (GVWG) eine neue Vorschrift vorgesehen, nach der Rechenzentren verpflichtet werden sollen, Abrechnungsgelder auf Treuhandkonten zu hinterlegen. Nun soll als weitere Maßnahme vorgeschrieben werden, dass Anbieter von Factoringleistungen oder Finanzierungsleasing einen zweiten Geschäftsführer bestellen müssen. Diese Regelung ist Teil des Schwarmfinanzierungs-Begleitgesetzes, das am heutigen Freitagnachmittag im Bundestag in erster Lesung beraten wird.