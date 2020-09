Keine Treuhandgelder in der Bilanz

DAZ.online sprach darüber mit Steuerberater Niko Hümmer von der Kanzlei Dr. Schmidt und Partner in Koblenz. Hümmer berät viele Apotheker, die von der AvP-Insolvenz betroffen sind. Auch er hat nach den jüngsten Ereignissen die vorliegende Bilanz gelesen. Gegenüber DAZ.online erklärte Hümmer dazu: „Ein Wirtschaftsprüfer sollte das Vorliegen von vertraglich vorgesehenen Treuhandkonten prüfen.“ Wenn ein Unternehmen geprüft wird, das mit Treuhandgeldern von Kunden arbeitet, sollte geprüft werden, ob diese vertragsgemäß verbucht werden, meint der Steuerberater. Der vorläufige Insolvenzverwalter der AvP Deutschland GmbH, Dr. Jan-Philipp Hoos, hatte am 23. September im Live-Talk bei DAZ.online erklärt, dass er keine klar ausgewiesenen Treuhandkonten gefunden habe. Diesen Gedanken führt Hümmer nun weiter: „Wenn es keine klare Trennung gab und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprüchliche Regelungen enthalten sind, hätte das Geld in der Bilanz des Unternehmens gegebenenfalls ausgewiesen werden müssen.“ Dann wäre allerdings offensichtlich geworden, dass das Geld nicht in der vorgesehenen Weise abgetrennt wurde.

Solche Überlegungen sind keineswegs buchhalterische Spitzfindigkeiten, sondern sie haben für die betroffenen Apotheker einen praktisch bedeutsamen Hintergrund. Denn bei einer fehlerhaften Bilanz wären auch mögliche Ansprüche der geschädigten Apotheker gegen den Wirtschaftsprüfer zu prüfen, der die Bilanz testiert hat.