Teamschulung „Übergewicht“

Wer motiviert in Richtung Normalgewicht strebt, verdient gute Unterstützung. Ernährungskonzepte und Diäten gibt es wie Sand am Meer, manche mit klangvollen Namen, andere mit markanten Kürzeln. Wichtig ist grundsätzlich: Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht muss der Ansatz sinnvoll sein, sondern auch zum Alltag und zu den Vorlieben des Kunden passen. Dies gilt es auszuloten und mit dem Abnehmwilligen ins Gespräch zu kommen. Wie eine Kundenberatung aussehen könnte, zeigt die Teamschulung in einem Beispiel. Ergänzend dazu gibt es – wie immer – ein übersichtliches Beratungsschema als Fließdiagramm. In diesem sind auch unterstützende Maßnahmen berücksichtigt, die insbesondere für einen schnellen Anfangserfolg sinnvoll sind und darüber die Motivation fördern, die Ernährung langfristig umzustellen. Auch hier ist eine individuelle Entscheidung gefragt. Gut, wenn dazu bereits eine Auswahl an infrage kommenden Produkten vorliegt. Die Teamschulung liefert dazu eine Übersichtstabelle mit Beispielen sowie eine – vom Apothekenteam eigenständig ausfüllbare – Tabelle für Mittel, die in der persönlichen Empfehlung ganz oben stehen.