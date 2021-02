BaFin startet Sonderprüfung von Apothekenrechenzentren

Um einen Vorfall wie die Insolvenz des Apothekenrechenzentrums AvP in Zukunft zu verhindern, will die Finanzaufsicht BaFin mit einer Sonderprüfungskampagne Factoringinstitute im Gesundheitsbereich durchleuchten. Wie das „Handelsblatt“ am gestrigen Mittwoch berichtete, sollen zusätzlich Wirtschaftsprüfer die BaFin bei den Extrakontrollen unterstützen und erste Prüfungsergebnisse noch in diesem Jahr vorlegen. Geprüft wird laut „Handelsblatt“-Bericht das Rechnungswesen sowie die „ordnungsgemäße Geschäftsorganisation“.