Wie Apotheken die AvP-Insolvenz bewältigen

Die Insolvenz des Apothekenrechenzentrums AvP hat rund 2.900 öffentliche Apotheken in finanzielle Schwierigkeiten gebracht – Pleiten soll es bisher nicht gegeben haben, jedenfalls nach Aussagen der Landesapothekerverbände. Doch hinter jeder betroffenen Apotheke stecken sehr persönliche Schicksale, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in ihrer heutigen Ausgabe beschreibt. So hätten sich die meisten Inhaber:innen bislang mit eigenen Rücklagen, Krediten, Stundungen der Großhändler und mit finanzieller Unterstützung der eigenen Familie über Wasser halten können. Immerhin sollen inzwischen mehr als 300 KfW-Kredite genehmigt worden sein.