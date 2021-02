Melatonin hilft bei OP-Angst

Insgesamt wurden 27 randomisierte Studien mit 2.319 Patienten in die Analyse eingeschlossen. In elf Studien wurde die Einnahme von Melatonin mit Benzodiazepinen verglichen, in 24 mit Placebo. Alle Patienten hatten entweder Melatonin (3 bis 10 mg oder 0,05 bis 0,4 mg/kg), Placebo oder ein Benzodiazepin ­(Midazolam, Oxazepam, Alprazolam; 0,25 mg bis 15 mg oder 0,05 bis 0,2 mg/kg) vor dem Eingriff zur Angstreduzierung eingenommen. In 18 Studien konnte etwa 50 bis 120 Minuten nach der Einnahme ein klinisch relevanter Effekt von Melatonin im Vergleich zu Placebo festgestellt werden.