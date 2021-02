GroKo will erweiterte Bevorratungspflichten für Klinikapotheken beibehalten

Nun liegen die ersten, allerdings noch nicht ressortabgestimmten, Änderungsanträge zum Gesetzentwurf vor – es sind 17 an der Zahl. DAZ.online hat vier von ihnen herausgegriffen.

Bevorratungspflichten für Klinken über vier Wochen

Einer der Anträge sieht vor, dass die Regelungen, die mit der Verordnung zur Erhöhung der Bevorratung mit Arzneimitteln zur intensivmedizinischen Versorgung (ITS-Arzneimittelbevorratungsverordnung) eingeführt wurden, verstetigt und sogar erweitert werden sollen. Die COVID-19-Pandemie habe gezeigt, dass eine erhöhte Bevorratung bestimmter Arzneimittel in Krankenhausapotheken und krankenhausversorgenden Apotheken sinnvoll sei, um einer Gefährdung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung in Krankenhäusern bei vorübergehenden Lieferengpässen oder Mehrbedarfen entgegenzuwirken, heißt es zur Begründung.

Über Änderungen in der Apothekenbetriebsordnung (§ 15 und § 30) soll die intensivmedizinische Versorgung von Klinikpatient:innen mit parenteral anzuwendenden Arzneimitteln auch künftig bei vorübergehenden Lieferengpässen und Mehrbedarfen, zum Beispiel infolge einer (erneuten) epidemischen Lage, sichergestellt werden. Die Verpflichtung zur erhöhten Bevorratung beschränkt sich auf die Arzneimittel, die dem Bedarf des jeweils versorgten Krankenhauses entsprechen, das heißt in dem jeweiligen Krankenhaus in der Intensivmedizin eingesetzt werden. Die jetzt geplante Regelung sieht eine Bevorratung dieser Arzneimittel im Umfang des Bedarfs für vier Wochen vor. Die ITS-Arzneimittelbevorratungsverordnung spricht von einer Bevorratung „in ausreichender Menge (…), die mindestens dem durchschnittlichen Bedarf der intensivmedizinischen Abteilungen des versorgten Krankenhauses für drei Wochen entspricht“.