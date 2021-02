Nachweis der Masernimpfung erst bis Ende 2022?

Vor rund elf Monaten, am 1. März 2020, trat das Masernschutzgesetz in Kraft. Darin vorgeschrieben ist unter anderem, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Für Kinder, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits eine Schule oder Kita besucht haben, gilt: Sie beziehungsweise ihre Eltern müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erbringen. Andernfalls drohen Bußgelder oder sogar der Ausschluss vom Kita-Besuch. Auch Lehrer und Betreuer:innen sowie Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen sind von der Regelung betroffen.