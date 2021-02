COVID-19: Erwachsene Patienten mit Neurodermitis sollten sich impfen lassen

Laut dem Neurodermitisreport der Techniker Krankenkasse, des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Universität Bremen, der am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde, leiden 3,3 Prozent der ab 20-jährigen Erwachsenen an Neurodermitis. Neben den charakteristischen dermatologischen Symptomen zeigen viele Patienten:innen zudem verschiedene Unverträglichkeiten und leiden deutlich häufiger an Allergien als Menschen ohne Neurodermitis.