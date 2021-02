„Gesund.de“ – wieder nur eine Ankündigung?

Bei der neuen Plattform „gesund.de“, die Noventi nicht mit den restlichen Pro AvO-Partnern – Wort & Bild, Sanacorp, Gehe und Rowa – ins Leben gerufen hat, sondern mit Phoenix, soll es laut Sommer aber tatsächlich etwas zu zeigen geben – zumindest in absehbarer Zeit. Man wolle im zweiten Quartal pünktlich vor der Einführung des E-Rezepts, die zum 1. Juli geplant ist, starten und dementsprechend die Teilnehmer angebunden haben, so Sommer.

Doch bevor er auf die Besonderheiten ebendieser Plattform einging und was sie von allen anderen bisherigen Ansätzen unterscheiden soll, erklärte er, warum es in seinen Augen so einer Plattform bedarf. Amazon stelle nämlich angesichts des Potenzials des deutschen Gesundheitsmarkts eine große Bedrohung dar. Die Apotheken vor Ort, die einen „großartigen Job“ machen, müssten fit gemacht werden für die Digitalisierung. Viel Zeit sei dafür nicht. Man stecke schon mitten drin in der disruptiven Veränderung. Nach Sommers Ansicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Amazon sich bei Shop Apotheke oder DocMorris einkaufe, denn so sei man schneller im Markt. Dabei gehe es Amazon nicht nur um Gewinne, sondern vor allem um Daten, so Sommer weiter. Er bezeichnete den Konzern als „Datenkrake, die sich in die DNA der Verbraucher einnistet“. Das E-Rezept wird diesen Trend noch beschleunigen, davon ist Sommer überzeugt.