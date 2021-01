BMG schweigt zum künftigen Masken-Honorar

Was das Honorar für die Apotheken betrifft, machte Spahn allerdings deutlich, dass die 6 Euro in der derzeitigen Schutzmaskenverordnung „unter dem Eindruck der damaligen Marktlage“ festgelegt worden sei. Im Januar habe sich diese Lage entspannt. „Deshalb gehe ich davon aus, dass wir jetzt in der Verordnung einen deutlich niedrigeren Preis ansetzen können.“ Möglicherweise, so Spahn weiter, werde man auch den Preis für die Masken, die jetzt noch in der Ausgabe sind, nach unten anpassen. Einen konkreten Preis wollte der Minister nicht nennen. Man schaue jetzt noch einmal alle Kosten an, die zum Einkaufspreis hinzukommen und den Preis dann „zeitnah festsetzen“. Spahn betonte auch hier, dass der Herstellerabgabepreis nicht mit dem Endpreis verglichen werden könne. Dazwischen stünden die Mehrwertsteuer, Vertriebsstufen und auch die Beratung. Sicher sei aber, dass es weniger als 6 Euro sein werden.