50 Mifllionen FFP2-Masken für Grundsicherungsempfänger Overwiening: Abrupte Preissenkungen erschüttern Vertrauen

Auch fünf Millionen Bezieher von Grundsicherung sollen in Kürze jeweils zehn FFP2-Schutzmasken in den Apotheken erhalten – gegen Vorlage eines Schreibens ihrer Krankenkasse und ihres Personalausweises. Man will den „geübten Weg“ gehen, der schon bei der Maskenverteilung an Risikopatienten funktionierte. Allerdings will das Bundesgesundheitsministerium offenbar über ein geringeres Honorar für die Apotheken nach – für ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening ein „fatales Signal“ an die Kolleginnen und Kollegen.