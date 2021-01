AVNR: Nachfrage in den Apotheken läuft bereits an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte gestern erklärt, dass man angesichts der Marktentwicklung in der neuen Verordnung zur Schutzmaskenausgabe an Grundsicherungsempfänger:innen einen „deutlich niedrigeren Preis ansetzen“ könne – eine konkrete Summe nannte er aber nicht. Man schaue jetzt noch einmal alle Kosten an, die zum Einkaufspreis hinzukommen und werde den Preis dann „zeitnah festsetzen“. Sicher sei, dass es weniger als sechs Euro sein werden. Droht nun auch in der laufenden Schutzmaskenausgabe eine Vergütungskürzung? Möglicherweise, so Spahn, werde man auch den Preis für die Masken, die jetzt noch in der Ausgabe sind, nach unten anpassen. Das kann er sich „ab einem gewissen Punkt in den nächsten Tagen“ vorstellen – es gehe hier auch um „ein Stück Vertrauenserhalt“ bei jenen, die sich Vorräte angelegt haben, erklärte. Dennoch: Es werde geprüft.

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hatte bereits gestern erklärt: „Jetzt inmitten der zweiten Phase der Maskenverteilung über eine abrupte Honorarkürzung zu sprechen, ist für die Kolleginnen und Kollegen ein fatales Signal und erschüttert ihr Vertrauen in die Zusagen der Politik.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmerkung der Redaktion: Der letzte Absatz wurde am 29. Januar 2021 um 13:15 ergänzt.