Auch Hartz-IV-Empfänger erhalten Schutzmasken in Apotheken

Wie Sozialminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am heutigen Donnerstag in Berlin mitteilten, sollen rund fünf Millionen Bezieher von Grundsicherung jeweils zehn FFP2-Masken bekommen. Dafür würden die Betroffenen ein Schreiben von ihrer Krankenversicherung bekommen. Mit diesem und dem Personalausweis könnten die Masken dann bei der Apotheke abgeholt werden – „ohne Schutzgebühr“, wie Heil betonte. „Es ist wichtig, dass wir in dieser Situation die gesamte Gesellschaft im Blick haben“, so der Minister. Menschen in Grundsicherung hätten keine Reserven.