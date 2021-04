„Diesen Arschtritt haben einige von uns eingefordert“

Ende Januar dieses Jahres schockte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Apotheker, als er die Vergütung für die Ausgabe von Schutzmasken inmitten der laufenden Aktion von 6 Euro brutto je Maske auf 3,90 Euro stutzte. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening sprach von einem „fatalen Signal“ an die Apotheker:innen, die all ihre Kraft in die Pandemiebekämpfung steckten. Von einem Tag auf den anderen gingen sie in Vorkasse, beschafften zig Millionen Schutzmasken und gaben diese an Risikopatient:innen und Senior:innen aus. Die abrupte Honorarkürzung „erschüttert ihr Vertrauen in die Zusagen der Politik“, sagte die Präsidentin damals.