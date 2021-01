Dimenhydrinat wird sowohl oral als auch rektal gut resorbiert. Im Blut dissoziiert es in Diphenhydramin und 8-Chlortheophyllin. Die Bioverfügbarkeit bei rektaler Applikation ist deutlich höher, was auf einen ausgeprägten First-Pass-Metabolismus bei oraler Applikation zurückzuführen ist. Die Verteilung des Wirkstoffs vom Blut in die Gewebe erfolgt rasch. Dimenhydrinat überwindet zudem die Plazentaschranke und tritt in die Muttermilch über. Nach Abbau in der Leber wird Dimenhydrinat in metabolisierter Form renal eliminiert. Die Wirkdauer von Dimenhydrinat liegt zwischen drei und sechs Stunden. Die Halbwertszeit beträgt ca. vier Stunden.