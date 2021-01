Corona-Warn-App künftig auch für ältere iPhones

Von den 201 niedergelassenen Corona-Testlaboren in Deutschland sind laut BMG inzwischen 174 digital angebunden, sieben weitere in Vorbereitung, teilte das Ministerium weiter mit. Damit seien mehr als 95 Prozent der Testkapazität an die CWA angeschlossen. 20 Labore seien aber „passiv“, das bedeutet, dass positive Testergebnisse nur mithilfe einer Telefonhotline in die App eingegeben werden können. Erst wenn das erfolgt ist, kann die App andere Nutzer:innen warnen, bei längerem Kontakt mit einer infizierten Person. Zudem wurden im Zeitraum vom 29. Juni bis 11. Januar 2021 rund 7,1 Millionen Laborergebnisse bereitgestellt.