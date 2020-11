Wie läuft es mit der Corona-Warn-App?

Aktuell haben bisher nach Information des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) rund 22,6 Millionen User die App heruntergeladen. „Die Anzahl von Downloads, die Übermittlung von mehr als 3,8 Millionen Testergebnissen, die Anbindung von 167 Laboren, das entspricht über 90 Prozent der niedergelassenen Testkapazität, sowie fast 70.000 Nutzer:innen, die in den letzten Wochen aufgrund eines positiven Testergebnisses andere Nutzer:innen gewarnt haben, verdeutlichen die auch im internationalen Vergleich hohe Akzeptanz der CWA und deren voranschreitende Integration in Versorgung und Testgeschehen", erklärt das Ministerium auf Anfrage von DAZ.online. Hinzu komme der Anschluss der CWA an den EU-Server, sodass mit einer zunehmenden Anzahl an Mitgliedsländern auch grenzüberschreitende Warnungen ausgetauscht werden können.

Die hohe Anzahl der Downloads, die Nutzung der CWA zur Übersendung der Testergebnisse sowie die Bereitschaft der Nutzer:innen zum Teilen ihrer positiven Warnschlüssel zeige, dass die CWA genutzt und positiv aufgenommen werde.