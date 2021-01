EMA empfiehlt bedingte Zulassung für AstraZeneca-Impfstoff – auch für Senioren

Die EMA hat ihr Urteil zum COVID-19-Impfstoff aus dem Hause AstraZeneca gefällt – und dieses dürfte manch einen überraschen: Die Europäische Arzneimittel-Agentur empfiehlt die bedingte Zulassung der Vakzine für Erwachsene ab 18 Jahren – ohne Einschränkungen für Senioren. Zuvor waren Zweifel an der Schutzwirkung des Impfstoffs bei Über-65-Jährigen aufgekommen. Eine Meldung im „Handelsblatt“, wonach diese lediglich bei 8 Prozent liege, erwies sich zwar als falsch. Doch die Ständige Impfkommission (STIKO) kam zu dem Schluss, die Datenlage gäbe eine Empfehlung zur Verimpfung an Senioren nicht her. Sie rät, das Mittel nur bei Jüngeren einzusetzen. Was die Priorisierungsempfehlung angeht, soll der AstraZeneca-Impfstoff demnach im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna in den einzelnen Stufen jeweils nur den Personen angeboten werden, die 18 bis 64 Jahre alt sind. Abgesehen von dieser Einschränkung sieht die STIKO den AstraZeneca-Impfstoff aber als gleichermaßen geeignet an.