Keine E-Zigaretten zum Entzug von Tabakzigaretten

Dieser Ansicht ist auch die DGP: Sie erkennen das Ergebnis der Cochrane-Analyse als „leichten Vorteil der E-Zigaretten gegenüber NRT“ an, doch seien weitere Untersuchungen notwendig. Zumal andere Daten – wie eine 2016 im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichte Übersichtsarbeit („E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis“) – das Gegenteil zeigten: Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören, war bei denjenigen, die E-Zigaretten verwendeten, um 28 Prozent geringer als bei denjenigen, die keine E-Zigaretten nutzten. E-Zigaretten seien bei Rauchern nicht unbedingt mit einer Rauchentwöhnung assoziiert gewesen, so die Wissenschaftler in „The Lancet“. Und auch die DGP sagt: „Die Mehrzahl der E-Zigarettennutzer beendet den Zigarettenkonsum nicht, sondern konsumiert beides parallel (dual use).“ Entwöhnungswilligen Rauchern sollte daher immer eine verhaltenstherapeutisch basierte Entwöhnungstherapie angeboten werden.