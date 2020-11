Kontroverse um Staatshilfen wegen AvP

Die deutlichen und teilweise emotionalen Reaktionen unterstreichen die großen Erwartungen, die viele Betroffene mit Staatshilfen verbinden. Für diese Forderung gibt es mindestens zwei naheliegende Gründe. Der erste Grund liegt in der äußerst unglücklichen Entwicklung hinsichtlich der Aussonderungsrechte. Kurz nach Bekanntwerden der AvP-Insolvenz konzentrierten sich die Bemühungen der Betroffenen auf diesen Ansatz. Denn Rechenzentren verwalten fremde Gelder. Diese stehen nach den üblichen Regularien des Insolvenzrechts dem Eigentümer zu und fließen nicht in die Insolvenzmasse.

Im Zuge der juristischen Prüfung der Situation bei AvP schwand jedoch die Aussicht auf solche Aussonderungsrechte immer mehr. Da zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Anhaltspunkte für die zu erwartende Insolvenzquote bekannt waren, erschien der Ruf nach staatlicher Hilfe als einzig verbleibende Option. Diese wird durch den zweiten Grund gestützt: Die Abrechnungsgelder sind Teil des streng geregelten Sozialversicherungssystems, gefühlt fast wie Staatsgeld. Außerdem sind die Apotheken faktisch gezwungen, die Dienste von Rechenzentren in Anspruch zu nehmen. Dies ist zwar keine Vorschrift, aber die Regularien sind so komplex, und es ist eine so aufwendige Technik erforderlich, dass eine einzelne Apotheke diese Aufgabe nicht mit vertretbarem Aufwand erfüllen kann. Wenn aber das aufgrund der staatlichen Anforderungen gestaltete System in einem außergewöhnlichen Fall versagt, drängt sich auf, dass der Staat dafür haftet.