Rufe nach politischen Konsequenzen werden lauter

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, Mitglied des Finanzausschusses, hat sich mit einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung gewandt, um weitere Details zur Rolle der Bankenaufsicht BaFin im AvP-Fall zu erfahren. In ihrer Antwort an den Ausschuss stellt die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium Sarah Ryglewski (SPD) einige grundlegende Zuständigkeiten klar: So müsse der Insolvenzverwalter „alle möglichen Maßnahmen zugunsten der Insolvenzmasse“ prüfen. Vorausgegangen war die Frage Schäfflers, ob es realistisch sei, das Gelder von den Krankenkassen zugunsten der Insolvenzmasse zurückgefordert werden könnten. Wie aus dem Gutachten von AvP-Insolvenzverwalter Hoos hervorgeht, das DAZ.online vorliegt, wird angenommen, dass AvP mindestens seit dem Jahr 2013 Rabattverfallansprüche gegenüber den Krankenkassen zustehen.