Vor allem Jüngere haben Interesse am Botendienst

Dabei äußerten – Mehrfachangaben waren möglich – 73 Prozent der Befragten, sie wollen ihre Medikamente in der Apotheke vor Ort abholen. 33 Prozent nennen die Belieferung/den Botendienst durch eine Apotheke vor Ort und 38 Prozent die Lieferung von Versandapotheken. Besonders interessant wird es, wenn man schaut, wie die Antworten in den unterschiedlichen Altersklassen ausfallen. Das größte Interesse am Botendienst der örtlichen Apotheke haben bemerkenswerterweise die 18- bis 29-Jährigen: 37 Prozent wünschen sich einen Arzneimittelbezug auf diesem Weg. In der Altersklasse ab 50 sind dies nur 31 Prozent, die 30- bis 49-Jährigen liegen mit 34 Prozent in der Mitte.

Wenig verwunderlich ist indes, dass es bei der Lieferung durch Versender ähnlich aussieht: Auch hier liegen die Jüngeren mit 42 Prozent vorne, gefolgt von der mittleren Altersklasse mit 41 Prozent und den ab 50-Jährigen mit 34 Prozent. Umgekehrt sieht es bei der Präferenz für den persönlichen Apothekenbesuch aus: Hier liegen die ab 50-Jährigen mit 79 Prozent an der Spitze, gefolgt von den 30- bis 49-Jährigen mit 70 Prozent und den 18- bis 29-Jährigen mit 65 Prozent.