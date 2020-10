Guter Versicherungsschutz für mehr Verantwortung

Präsenzveranstaltungen durch Online-Meetings zu ersetzen, ist für die meisten Menschen spätestens seit diesem Jahr keine Neuheit mehr. So luden gestern auch Rechtsanwalt Jascha Arif und Versicherungsmakler Steffen Benecke zu einer Gesprächsrunde über die Plattform Zoom, um sich mit Approbierten über Stolperfallen beim Versicherungsschutz bei Grippeschutzimpfungen in der Apotheke auszutauschen. Am Donnerstagabend um 19 Uhr startete das offene Forum, dem sich zwischenzeitlich über 40 Teilnehmer zuschalteten.

Während Arif zu diesem Thema für einen Beitrag in der Apotheker Zeitung recherchiert hatte, sei ihm bewusst geworden, welche Sprengkraft in dem Thema steckt und wie sehr manche rechtliche Fragen übersehen wurden. Doch er betont auch: „Wir diskutieren hier über höchst unwahrscheinliche Fälle, die hoffentlich bei keinem Apotheker eintreten werden. Aber eben in solchen Fällen verlassen wir uns auf unsere Versicherung.“ Daher organisierte er zusammen mit Steffen Benecke die digitale Gesprächsrunde.