Offener Dialog: Versicherungsschutz beim Impfen

Unter anderem werden am Gespräch Rechtsanwalt Jascha Arif und Versicherungsmakler Steffen Benecke teilnehmen. Sie veröffentlichten in den vergangenen Monaten mehrere Artikel in der Apotheker Zeitung (AZ) zu Versicherungen im Zusammenhang mit Grippeschutzimpfungen. Darüber hinaus wird der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrheins, Thomas Preis, dabei sein. In Nordrhein impften am 5. Oktober 2020 die ersten Apotheker in Deutschland. Der Verband organisiert die Veranstaltung, sie steht jedoch ausdrücklich jedem interessierten Apotheker bundesweit offen.

Bedingt durch die Kontakteinschränkungen während der Coronavirus-Pandemie wird die Veranstaltung online stattfinden. Die Diskussion wird am kommenden Donnerstagabend um 19 Uhr beginnen. Interessierte Apothekerinnen und Apotheker können sich am Gesprächsforum beteiligen. Dazu können sie die Zugangsdaten per Mail an apo@steffen-benecke.de anfordern.