Start des AvP-Insolvenzverfahrens – Was müssen betroffene Apotheken beachten?

So können Sie teilnehmen

Zur Teilnahme müssen Sie sich einfach unter folgendem Link anmelden:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6661389408315897614

Nach der Anmeldung erhalten Sie vom Anbieter einen Link per E-Mail, mit dem Sie zur Startzeit am Webcast teilnehmen können. Alles, was Sie benötigen, ist ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone und eine Internetverbindung. Während der Veranstaltung können die Teilnehmer dann weitere Fragen zum Thema über ein Chat-Fenster stellen, die der Referent, soweit es die Zeit erlaubt, im Rahmen des Webcasts beantwortet. Die Teilnahme am Webcast ist kostenlos.