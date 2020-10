Die AvP-Pleite aus Sicht der Apothekerverbände

Ob dies tatsächlich die einzige Maßnahme in der jetzigen Situation und auf Dauer sein kann, um die wirtschaftliche Not in den Apotheken zu lindern, daran melden nicht wenige Apothekeninhaber ihre Zweifel an. In einer Live-Talk-Session wird morgen Thomas Dittrich zu Wort kommen. Der Vorsitzende des Sächsischen Apothekerverbandes (SAV) und Bewerber um das Amt des Vorsitzenden des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) erklärt, wie die interne Verbandsarbeit aussieht und welche Forderungen an die Politik realistisch sind und er selbst für erfolgversprechend einschätzt.