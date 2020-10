Chancen durch die Digitalisierung trotz Plattformen und Fake News

Wie können die Apotheken den Patienten in einer immer stärker digitalisierten Welt Orientierung bieten? Wo bleibt zwischenmenschliche Kommunikation unersetzbar? Um diese und viele andere Fragen wird es am Donnerstag bei der dritten Digitalkonferenz der Apothekerkammer Niedersachsen gehen. Die Veranstalter gaben vorab einige Einblicke in die Themen.