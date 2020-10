Adexa fordert Rettungsschirm für betroffene Apotheken

In dem Brief „Arbeitsplätze in den Apotheken sichern! Handeln Sie jetzt!“ betont die Adexa zunächst die kritische Situation für die öffentlichen Apotheken Deutschlands. Bereits vor der Pandemie seien Apotheken geschwächt gewesen. Einerseits befänden sie sich seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2016 in einem unfairen Wettbewerb mit ausländischen Versandapotheken – wobei sie sich in Zukunft, wenn überhaupt nur zum Teil eine Gleichpreisigkeit erhoffen könnten. Andererseits sei das seit Jahren niedrige Honorierungsniveau den Mehrausgaben durch steigende Gehälter und der Inflation nicht gerecht geworden. Während einige Außenstehende die Apotheken nach anfänglichen Hamsterkäufen der Patienten als Gewinner in der Pandemie wahrgenommen hätten, seien diese tatsächlich durch Kurzarbeit und den finanziellen Druck noch zusätzlich belastet worden.