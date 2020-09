AKNR und BVDAK fordern zinslose KfW-Kredite

Nun hat auch die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) diese Forderung aufgegriffen. Keinesfalls dürfe die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln unter der jetzt für Apotheken so schwierigen Lage leiden – „doch genau diese Gefahr zeichnet sich ab“, heißt es in eine Pressemitteilung der AKNR. Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann ist überzeugt: Nur mit zinsfreien Überbrückungskrediten der KfW und pünktlichen und vollständigen Zahlungen der gesetzlichen Krankenkassen für September könnten Versorgungslücken vermieden und betroffene Apotheken nachhaltig unterstützt werden. Er verweist darauf, dass Apotheken ihr Warenlager vorfinanzieren müssen und darauf angewiesen sind, dass die sich anschließenden Abrechnungen gegenüber den Krankenkassen schnell erfolgen und pünktlich bezahlt werden: „Nur so können sie ihren Verpflichtungen gegenüber dem pharmazeutischen Großhandel und der Industrie nachkommen.“

Bis geklärt ist, was genau bei AvP geschah, können jedoch Jahre vergehen. Doch Apotheken müssen jetzt weiter arbeiten – schließlich obliegt ihnen – im öffentlichen Interesse – die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. „Das A und O ist die Liquidität im Bereich der lückenlosen Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln. Sie ist nötig, damit Apothekerinnen und Apotheker ihren staatlich übertragenen Gemeinwohlauftrag weiterhin erfüllen können“, erklärt Hoffmann.