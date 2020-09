AvP-Insolvenz: Andere Rechenzentren gut aufgestellt

Die Kreditlinie und damit letztlich die Kreditwürdigkeit ist die entscheidende Voraussetzung, damit ein Rechenzentrum Zahlungen an die Apotheker leisten kann, bevor es Geld von den Krankenkassen erhält. Für viele Apotheken ist dieser zeitliche Vorsprung entscheidend für ihre Liquidität. So können sie wiederum schnell ihren Verpflichtungen beim Großhandel nachkommen. Wenn ein Rechenzentrum plötzlich sehr viel mehr Kunden hat, braucht es also eine größere Kreditlinie. Angesichts der AvP-Insolvenz dürften Banken dabei nun deutlich vorsichtiger agieren als bisher.

Frühes Angebot von Noventi

Schon sehr früh positionierte sich Noventi dazu. Die Noventi-Gruppe befindet sich im alleinigen Eigentum des FSA, eines Vereins von Apothekern. Sie ist damit ein apothekereigenes Unternehmen und nach eigenen Angaben das größte europäische Abrechnungsunternehmen im Gesundheitsmarkt. Noventi wendet sich inzwischen mit einer Medienkampagne offensiv an die AvP-Kunden. Schon am Mittwoch erklärte der Noventi-Vorstandsvorsitzende Dr. Hermann Sommer den betroffenen Apothekern: „Wir tun alles, was uns möglich ist, um ihnen zu helfen.“ Noventi habe kurzfristig ein Hilfsprogramm entwickelt, um die nötige Sicherheit und Liquidität für den laufenden Betrieb der Apotheken vor Ort sicherzustellen. Dafür stünden 250 Millionen Euro zur Verfügung. Voraussetzungen für eine Unterstützung seien der Abschluss eines Abrechnungsvertrags bei Noventi und die erste Einlieferung von Rezepten.