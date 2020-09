Stinkmorchel – ziemlich anrüchig

Reife Stinkmorcheln kann man im Wald mit der Nase finden. Weithin verströmen sie einen intensiven verwesungsartigen Geruch. Er geht von der oliv-bräunlichen Sporenmasse an der Pilzspitze aus. Attraktiv wirkt dieser Gestank auf Insekten, vor allem Fliegen und einige Käfer. Sie laben sich an der zuckerhaltigen, schleimigen Masse und verbreiten anschließend die Pilzsporen in die Umgebung.